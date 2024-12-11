Ученые из Подольска поучаствовали в выставке высоких технологий в Китае

Ученые из Подольска приняли участие в 26-й Китайской выставке высоких технологий «China Hi-Tech Fair» в городе Шэньчжэнь. Они рассказали о криобанке семени и эмбрионов рогатого скота.

«Сегодня Китай имеет ряд преимуществ в научной сфере, и мы заинтересованы в создании проектов и разработок, перспективных для организации научно-технического сотрудничества с китайскими университетами и научными центрами» — отметил Игорь Гусев.

В состав делегации вошли руководитель Национального центра генетических ресурсов сельскохозяйственных животных, кандидат биологических наук Игорь Гусев, ведущий научный сотрудник, кандидат биологических наук Татьяна Денискова, заведующая лабораторией ДНК-технологий в животноводстве, кандидат биологических наук Вероника Харзинова и заведующий лабораторией функциональной и эволюционной геномики животных, кандидат биологических наук Арсен Доцев.

Министерство науки и высшего образования России и Управление науки и техники города Харбина организовали объединенную экспозицию университетов. В ее рамках ученые из Подольска рассказали об опыте создания криобанков, где хранятся эмбрионы крупного рогатого скота. Они также поделились своими достижениями и разработками в этой сфере.

В рамках выставки предусмотрена обширная программа, включая конференции и презентации. Например, кандидат биологических наук Татьяна Денискова представила доклад про криобанки на мероприятии «Технологии для новых отраслей».

«Большое впечатление произвел подход к науке и образованию китайских коллег. В составе делегации Минобрнауки России мы посетили Университет Guangdong Baiyun University в городе Гуанчжоу, познакомились с его деятельностью и обсудили возможное сотрудничество», — поделилась Денискова.

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