Ученые из Подольска получили Гран-при международного агропромышленного конкурса

Научный коллектив из Федерального исследовательский центра животноводства имени Эрнста, расположенного в Подольске, стал обладателем Гран-при международного конкурса «Лучшие на Агрос-2025» в категории «Лучшая научная разработка». Международная выставка «Agros-2025», проходившая в «Крокус Экспо», собрала более 800 участников из России и 27 других стран.

На мероприятии были представлены передовые технологии для агропромышленного комплекса, включая решения для молочного и мясного животноводства, птицеводства, свиноводства, производства кормов, ветеринарии, а также для комбикормовой и зерновой отраслей.

На церемонии открытия выставки состоялось вручение премии «Лучшие на Агрос-2025», где были отмечены наиболее значимые разработки для российского аграрного рынка.

Сотрудники отдела физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных из ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста получили высшую награду за создание инновационной защищенной формы холина для жвачных животных.

Разработка отличается уникальным подходом к защите биологических соединений, таких как аминокислоты и витамины, от разрушительного воздействия микрофлоры преджелудков. Это обеспечивает более эффективное усвоение веществ в кишечнике и их поступление непосредственно в печень. В отличие от зарубежных методов, использующих мини-микрогранулирование и добавление пальмового масла или диоксида кремния, российская технология базируется на применении жиров с высокой температурой плавления. Это не только удешевляет процесс, но и улучшает доставку активных веществ в организм животных.

Данная разработка получила высокую оценку экспертов за ее практическую значимость и вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса.