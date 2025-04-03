Ученицы школы искусств во Фрязине стали призерами международного фестиваля

Ученицы фрязинской детской школы искусств стали лауреатами второй степени на Международном фестивале «Зимние творческие игры» в Москве. Учреждение дополнительного образования достойно представили вокалистки София Шмелева и Виктория Набокова.

Победа учениц — результат упорного труда, дисциплины и творческой целеустремленности. За каждой победой стоит кропотливая работа, и в этом большая заслуга их преподавателя — Ирины Владимировны Новиковой, которая помогает юным дарованиям раскрывать потенциал.

«Поздравляем Софию и Викторию с этим значимым достижением и желаем им не останавливаться на достигнутом. Пусть каждая новая вершина в исполнительском мастерстве приносит радость творчества и вдохновляет на дальнейшие успехи!» — отметили в администрации городского округа Фрязино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что флагманские школы стали уникальными для новых талантов и побед.