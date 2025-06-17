Ученица школы № 1 из Можайска набрала 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

Выпускница Виктория Самусева из Можайска показала отличный результат на Едином госэкзамене по русскому языку. Девушка получила максимальный балл.

Виктория закончила школу № 1. Все годы она отлично успевала по учебе, активно принимала участие в школьных событиях и конкурсах.

Так, девушка не раз была призером и победителем муниципальных и региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. Также Виктория занимается спортом и танцами.

«Поздравляю Викторию и ее наставника Галину Кизякину с выдающимися результатами. Уверен, что талантливую выпускницу впереди ждет еще много побед», — сказал глава Можайского муниципального округа Денис Мордвинцев.

Ранее мы рассказывали о том, что футболисты из Можайска вошли в четверку лучших команд Московской области. В четвертьфинальном матче Кубка региона команда обыграла сборную «Космос-2» из Долгопрудного.