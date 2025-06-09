Футболисты из Можайска вошли в четверку лучших команд Московской области

В четвертьфинальном матче Кубка Московской области среди мужских команд дворец спорта «Багратион» встретился с хозяевами поля — командой «Космос-2» из Долгопрудного. Игра получилась напряженной: обе команды надежно действовали в обороне, не позволяя соперникам создавать опасные моменты у своих ворот.

Первый тайм закончился без голов. Во втором тайме хозяева провели четыре замены, что придало им свежести и позволило активнее атаковать. На 55-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Багратиона», но вратарь Павел Животов блестяще отбил удар.

После этого игра стала более ровной, борьба шла на равных, и ни одна из команд не собиралась уступать.

Решающий мяч был забит на 86-й минуте: Михаил Криворучко после подачи Вячеслава Новикова головой поразил ворота соперника, установив итоговый счет 1:0 в пользу «Космос-2».