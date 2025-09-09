Ученица музыкальной школы в Дзержинском стала лауреатом всероссийского конкурса

Ученица Детской музыкальной школы в Дзержинском городского округа Люберцы Мария Миллина стала лауреатом третьей степени конкурса «Молодые дарования России». Она успешно выступила в номинации «Фортепиано» под руководством Аллы Афанасьевны Алкачевой.

В первом туре приняли участие около восьми тысяч человек со всей России. Олимпиаду провели по 11 номинациям среди воспитанников от 13 до 19 лет.

«Воспитанники Детской музыкальной школы неоднократно становились лауреатами и победителями фестивалей и конкурсов как всероссийского, так и международного уровня. Поздравляю Марию с успешным выступлением, желаю новых ярких побед!» — отметил председатель Комитета по культуре и туризму Илья Рожников.

Конкурс «Молодые дарования России» с международным участием проводится Министерством культуры. Организатор — Академическое музыкальное училище при МГК имени П. И. Чайковского.