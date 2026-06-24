Ученица из Ступино сдала ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов

Анна Чичаева, ученица девятой школы городского округа Ступино, получила высший балл на ЕГЭ по профильной математике. В этом году она стала единственной среди одиннадцатиклассников округа, кто добился такого результата.

Интерес к математике у Анны зародился еще в начальных классах, чему способствовала ее бабушка. Вместе они изучали материал вперед школьной программы, и Анна рано начала решать квадратные уравнения и интересоваться степенями.

С десятого класса Анна занимается у преподавателя математики Юлии Кругловой, которая также является ее классным руководителем. Благодаря учителю у девушки появилась любовь к предмету и скорость в решении задач. Юлия Круглова мотивировала учеников на достижение хороших результатов.

Два года Анна готовилась к выпускным экзаменам, ежедневно уделяя в среднем по три часа решению вариантов ЕГЭ. Благодаря финансовой поддержке Ступинского металлургического комбината она смогла посетить курсы от Физтеха, которые проходили как в очном, так и в онлайн-формате. Квалифицированные преподаватели давали сложные задачи, и уже в десятом классе Анне легко давались такие темы, как параметр, стереометрия, планиметрия и другие усложненные прототипы обычных заданий.

За месяц до экзаменов Чичаева прошла курсы в онлайн-школе «Школково», благодаря которым избавилась от единственных ошибок, которые допускала в вариантах ЕГЭ, — это оформление решения.

Когда появились результаты экзамена, Анна до последнего не хотела их смотреть. Она была уверена, что оценка могла быть любой, но точно не 100 баллов. Однако классный руководитель девушки подтолкнула ее на этот шаг, и результат вызвал большое удивление и даже слезы на глазах одиннадцатиклассницы.

Теперь стобалльница планирует поступить в Российский университет дружбы народов на физико-математический профиль. Выпускникам, которым еще предстоит сдавать экзамены, Анна Чичаева посоветовала надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.