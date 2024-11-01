Школьница из Мытищ стала призером конкурса «Большая перемена»

Ученицу мытищинского лицея № 34 наградили дипломом второй степени. Участие в «Большой перемене» приняли больше трех тысяч учащихся.

Ульяна Корольчук участвовала во всероссийском конкурсе «Большая перемена», который прошел в международном детском центре «Артек». Здесь собралось больше 3 500 школьников из разных уголков России. Главным критерием победы в соревновании, которое стало частью фестиваля «Первые в стране возможностей», был креативный подход к решению задач, навыки организатора и умение слаженно работать в команде.

Ученица 34-го мытищинского лицея по итогам соревнований стала одной из лучших, за что получила награду — диплом второй степени. Помимо наград, по мнению самих участников, конкурс «Большая перемена» дал шанс проявить свои умения и таланты, а главное — найти много новых друзей.

Поздравили сильнейших участников — призеров и победителей конкурса — заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, а также председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов и генеральный директор организации «Большая Перемена» Наталия Мандрова.

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