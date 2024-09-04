Капремонт начался в четырех школах и детском саду в Богородском округе

Четыре здания центров образования и один детский сад капитально отремонтируют в Богородском округе. На время работ учеников переведут в другие образовательные учреждения.

Строительные работы начались в двух корпусах школы № 30 в городе Электроугли, в здании школы № 23 в Обухове и школы № 29 в поселке Зеленый, в также в детском саду № 35 в селе Кудиново. Детей переведут в другие образовательные учреждения, чтобы не прерывать учебный процесс.

Так, на время закрытия школы в поселке Зеленый ребята перешли учиться в новый корпус центра образование № 29. Он был открыт к 1 сентября в микрорайоне Новое Бисерово-2. Для перевозки детей к месту учебы и обратно организован транспорт. На маршруте от поселка Зеленый до Нового Бисерово-2 работают семь автобусов по 55 мест.

Учащиеся из двух корпусов центра образования № 30 в Электроуглях продолжат обучение во вторую смену в центре образования № 33, в Православной гимназии, в центре образования детей и взрослых на улице Маяковского и в здании Подмосковного колледжа «Энергия». Все эти здания находятся в шаговой доступности от центра образования № 30.

Учащиеся центра образования № 23 в Обухове на время ремонта будут учиться в другом корпусе своей школы, который находится рядом по адресу улица Московская, 4. Для детей из детского сада № 35 в селе Кудиново предусмотрены дополнительные группы в центре образования № 28 в Тимохове и в центре образования № 23 в Обухове.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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