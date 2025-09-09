Ученики Свердловской школы № 2 посетили пожарную часть в Лосино-Петровском

Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

Ученики 6 «Ж» класса Свердловской школы № 2 на прошлой неделе посетили пожарную часть № 296 в рамках проведения всероссийского открытого урока. Ребята познакомились с профессией пожарного, узнали о задачах и ответственности спасателей, увидели спецтехнику, средства защиты и оборудование, используемое при ликвидации пожаров и спасательных операциях.

Инструкторы рассказали о правилах пожарной безопасности, правилах эвакуации и поведении при возгорании, продемонстрировали работу пожарного рукава и защитного снаряжения.

«Такие выездные занятия воспитывают ответственность, внимательное отношение к безопасности и уважение к людям, готовым прийти на помощь в чрезвычайных ситуациях. Благодарим пожарную часть № 296 за теплый прием и полезный опыт для наших школьников!» — поблагодарили учителя школы.

