Ученики Свердловской школы № 2 посетили пожарную часть в Лосино-Петровском

Ученики 6 «Ж» класса Свердловской школы № 2 на прошлой неделе посетили пожарную часть № 296 в рамках проведения всероссийского открытого урока. Ребята познакомились с профессией пожарного, узнали о задачах и ответственности спасателей, увидели спецтехнику, средства защиты и оборудование, используемое при ликвидации пожаров и спасательных операциях.