Ученики школы № 3 в Котельниках разработали собственные стартапы

В школе №3 городского округа Котельники ученики активно занимаются разработкой стартапов. Они приняли участие в фестивале «Область ИИзменений», где представили свои проекты.

На школьном этапе фестиваля собралось около 25–30 учеников с 6 по 9 класс. Три команды прошли на муниципальный этап, а две — на региональный.

Восьмиклассницы Анна Индоян и Арина Холоневская создали «Бот-помощник для приема заявок на конкурсы». Этот бот упрощает процесс сбора и сортировки заявок, делая его более эффективным по сравнению с ручным способом.

Лиана и Нара разработали SMM-бота для школьных постов, который знает всю необходимую информацию о школе №3 в Котельниках. Их бот ориентирован на конкретную аудиторию — учеников, родителей и учителей.

Школьники отмечают, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью современной жизни и присутствует практически везде. Поэтому они создают проекты, которые действительно работают и полезны.

Конкуренция на фестивале была высокой. В региональный этап вышли 24 команды, а до этого на муниципальном этапе участвовали 56 команд. Ребята из Котельников прошли через жесткий отбор и продемонстрировали свои таланты.

