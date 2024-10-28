Ученики школы № 9 в Мытищах собрали 25 коробок гуманитарной помощи

Школьники и их родители собрали для очередной партии гуманитарной помощи все необходимое: маскировочные сети, теплую одежду, белье, паракордовые браслеты и сухофрукты. Помимо этого, вложили в посылку рисунки от младшеклассников и письма с пожеланиями и поддержкой для бойцов специальной военной операции.

«Дети с первого по одиннадцатый класс с большим энтузиазмом погружаются в работу, осознавая, как важна поддержка, даже если она не очень большая. Ребята из младших классов делают рисунки, а те, кто постарше, мастерят сети, которые они научились плести благодаря взаимодействию с волонтёрскими организациями из разных городов, и собирают коробки», — рассказала советник директора по воспитательной работе школы № 9 и руководитель юнармейского отряда «Аврора» Жанна Сергушкина,

Помимо сбора гуманитарной помощи, участники акции собрали также макулатуру, а все денежные средства направили в помощь бойцам специальной военной операции и жителям пострадавших приграничных территорий страны.

Принять участие в гуманитарной помощи могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в волонтерские организации и пункты приема, которые расположены в разных точках городского округа Мытищи.

Пункты в молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице и во дворце культуры «Яуза» работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Обратиться можно и в отделение партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, которое открыто с 09:00 до 17:00 часов. Пункт сбора помощи есть также на территории ледового дворца «Арена Мытищи» по адресу: улица Мира, дом № 9.

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