Ученики школы № 9 в Дмитрове провели концерт ко Дню пожилого человека
С Днем пожилого человека пенсионеров Дмитрова поздравили в школе № 9. Ребята подготовили для них концерт с творческими номерами и интерактивами.
На праздничный концерт пришли пенсионеры, проживающие на улице Маркова в Дмитрове. Мероприятие для них организовали учителя школы и ученики, а также воспитанники детского сада «Пчелка», входящего в образовательный комплекс школы.
Для виновников торжества подготовили танцевальные номера, песни и стихи, песенный флешмоб. Участники исполнили песни из своей молодости вместе с детьми.
Отметим, что концерты, посвященные пожилым людям, в школе № 9 стали доброй традицией.
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