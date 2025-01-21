Ученики школы № 8 в Лобне сплели маскировочные сети для бойцов СВО

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел в школе № 8 в Лобне. Партию передадут участникам специальной военной операции.

Плетение маскировочных сетей — трудоемкий процесс, но дети знают, что они помогут скрыть технику, сооружения и бойцов от глаз противника.

В Лобне работают несколько волонтерских организаций, которые помогают военнослужащим и их семьям. Там делают окопные свечи, маскировочные костюмы и другие приспособления. Партии гуманитарного груза систематизируют и отправляют бойцам.

Муниципальный центр поддержки работает в доме № 13к2, добровольческий центр помощи фронту «Обелиск» — на улице Ленина, 23к11, а Центр «Свечной блиндажик» — на Букинском шоссе, 31.

Знать каждую семью участников СВО, их вопросы и проблемы — такую задачу глава Подмосковья Андрей Воробьев поставил областному правительству. Он поблагодарил всех, кто задействован в этой работе.