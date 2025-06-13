Ученики школы искусств в Люберцах стали призерами всероссийского фестиваля

Учащиеся Детской школы искусств № 2 в Люберцах заняли восемь первых мест на VI всероссийском фестивале-конкурсе «Наследие Победы». Мероприятие организовано фондом развития образования в сфере культуры и искусства «Орфей».

Лауреатами I степени в номинации «Инструментальный жанр — фортепиано» стали Алиса Волкова и Виктория Жардан под руководством Ирины Власкиной. В номинации «Ансамблевая игра» в возрастной категории от 19 лет первое место заняли преподаватели Ирина Суровицкая и Армин Пахлеванян.

Ученик структурного подразделения № 4 Артем Рахматуллин победил в номинации «Композиция» и стал лауреатом II степени в номинации «Фортепиано» под руководством Галины Савченко.

Первое место в классе «Флейта» заняли Варвара Адаменко, Варвара Иванова и Дамир Исхаков и ансамбль флейтистов «Апельсин» под руководством Галины Савченко.

«Конкурс-фестиваль „Наследие Победы“ — это важная площадка для раскрытия творческого потенциала молодых музыкантов. Участие в нем требует высокого уровня подготовки и самоотдачи. Уверена, эта значимая победа станет мощным стимулом для дальнейшего развития и творческого роста ребят», — сообщила директор ДМШ № 2, заслуженная артистка Московской области Татьяна Матвеева.