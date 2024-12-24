Ученики школьного лесничества прошли новогодний квест в Балашихе

Сначала они соревновались в кибертактике, где продемонстрировали свои навыки стратегического планирования. Затем окунулись в мир виртуальной реальности, играя в VR-игры. После активных приключений ребят ждали угощения на праздничном столе.

«Завершила день зажигательная дискотека, на которой школьники танцевали до позднего вечера, забыв обо всех заботах. В итоге, несмотря на шалости Гринча, учащиеся школьного лесничества „Друзья леса“ успешно выполнили все задания и спасли Новый год! Это была настоящая зимняя сказка, которую они запомнят надолго», — рассказал старший участковый лесничий Ногинского филиала ГКУ МО «Мособллес» Василий Никитин.