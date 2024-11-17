Ученики Луневской школы побывали на фестивале школьных музеев в Химках

Для учеников Луневской школы и «Школы равных возможностей» провели экскурсию по экспозиции фестиваля школьных музеев. Дети увидели сотни уникальных экспонатов времен Великой Отечественной войны и трофеи специальной военной операции.

В зале музея «Артишок» представлены экспозиции 19 школьных музеев, а также стенд истории городского округа, подготовленный химкинскими краеведами.

Коллекция музея начала формироваться в 70–80-е годы силами неравнодушных жителей Сходни и Фирсановки. Здесь представлены предметы быта, книги, фотографии, музыкальные пластинки, награды и личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны.

Помимо экспозиции, посвященной истории городу, представлены предметы из личных коллекций участников СВО, военные трофеи и предметы, отправленные на фронт волонтерским отрядом «Фирсановская школа».

Экспозиции можно увидеть в музее «Артишок» до 5 декабря бесплатно. Экскурсии проводят ученики школ, краеведы и историки.

Также для ребят организован конкурс эссе. Они могут поделиться размышлениями о событиях, которые повлияли на современность.

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