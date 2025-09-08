Ученики лицея в Лобне стали призерами турнира по химическим технологиям

Ученики 6-7 классов Богдан, Илья и Егор лицея «Авиатика» в Лобне стали призерами турнира «БиоХимТех», который прошел на базе технопарка Физтеха имени Капицы. Они завоевали диплом II степени.

Ребята показали выдающиеся результаты в сложных дисциплинах, связанных с биохимией и химическими технологиями. Они нестандартно решили научные задачи, за что получили дипломы и сертификат на участие в следующем турнире.

Подготовкой команды занималась учитель биологии и химии Анна Резникова.

«Этот успех — результат системной работы по развитию научного потенциала наших учеников. Так держать, ребята», — отметили в администрации лицея.

Кубок «БиоХимТех» проводится ежегодно для выявления и поддержки талантливых учащихся в области естественно-научных дисциплин.