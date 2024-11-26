Ученики лицея № 12 посетили фестиваль школьных музеев в Химках

Ученики лицея № 12 и школы № 14 посетили масштабный фестиваль школьных музеев в Химках. Ребятам показали около 500 уникальных экспонатов — от оружия немецких солдат и предметов вооружения Красной армии до валюты разного времени, в том числе купюры царской России.

Школа «Лидер» на стенде «Музея Славы Отечества» представила гильзы патронов, осколки снарядов, гранаты, пулеметные ленты времен Великой Отечественной войны и ручной противотанковый гранатомет «Таволга».

Ученики также увидели медали и другие награды советского периода и прочитали сохранившиеся письма солдат.

Школьникам показали военную литературу и старинные бумажные купюры, одна из которых сохранилась со времен царской России — 1898 года.

Всего в фестивале, который стартовал 7 ноября, принимают участие 20 школьных музеев. Посетить многочисленные выставки можно до 5 декабря в выставочном комплексе «Артишок».