Школьники из Мытищ примут участие во всероссийском конкурсе юных пожарных.

Ребята из микрорайона Дружба вышли на всероссийский уровень соревнований после победы в двух этапах. Конкурс «Лучшая дружина юных пожарных России» создан для популяризации пожарной безопасности среди молодежи.

Команда «Горячая десятка» из школы № 12 городского округа Мытищи представила Московскую область на всероссийском конкурсе «Лучшая дружина юных пожарных России».

Ребята победили в областном и межрегиональном этапах и теперь сразятся на всероссийском уровне. Мероприятие, организовали для популяризации пожарной безопасности среди молодежи и развития у детей и подростков навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях.

Финал всероссийского смотра-конкурса будет проходить в заочном режиме до 30 ноября. Поддержать команду из Мытищ в голосовании в номинации «Пожарный блогер» можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте» всероссийского детско-юношеского общественного движения «Юный пожарный».

Победитель определится по результатам голосования.

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