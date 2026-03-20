Ученики и преподаватели из Санкт-Петербурга посетили гимназию в Одинцовском округе

18 марта гимназию имени Е. М. Примакова в Одинцовском городском округе посетили преподаватели английского языка и ученики 10–11 классов из Академической гимназии № 56 имени М. Б. Пильдес из Санкт-Петербурга. Их встречали и сопровождали гимназисты из профильного класса по английскому языку, сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Во время визита гости ознакомились с методиками изучения английского языка, которые применяются в гимназии имени Е. М. Примакова. Они присутствовали на уроках, посвященных актуальным темам, таким как искусственный интеллект и программирование. Обучающиеся обеих гимназий активно участвовали в разработке и защите совместных стартапов, а также в политических дебатах в формате Ассамблеи ООН.

Такой формат взаимодействия стал ценным опытом для учеников и педагогов обеих школ.