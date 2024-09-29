Ученики гимназий в Люберцах сдали нормы ГТО для поступления в вуз

Старшеклассники двух гимназий — № 18 и № 20 — в Люберцах сдали нормы комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках акции «В вуз с ГТО». Спортивное мероприятие прошло в поселке Томилино на стадионе «Урожай».

«Еще 30 человек выполнили нормативы ВФСК ГТО в рамках программы „В вуз с ГТО“. На этот раз — это ученики гимназий № 18 и № 20 городского округа Люберцы. Только на этой неделе в рамках программы нормы выполняли около 100 старшеклассников», — отметил Владимир Волков.

Участникам присвоят бронзовые, серебряные и золотые значки отличия, который они получат в I квартале 2025 года. Информацию можно по электронной почте: gtolubertsy@yandex.ru. Заслуженные награды прибавят баллы при поступлении в вузы.

Отметим, проект «В вуз с ГТО» проводится для учеников 11-х классов. В нем принимают участие 1324 ученика. Инициативу реализуют только в городском округе Люберцы. В этом году также состоялась программа «В школу с ГТО». Знаки отличия получили 676 первоклашек.

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