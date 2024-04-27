Ученики гимназии № 6 Солнечногорска навестили пенсионера | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 15:14 Ученики гимназии № 6 Солнечногорска навестили пенсионера Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Учащиеся школ Солнечногорска навестили пожилых одиноко проживающих жителей и граждан с инвалидностью в рамках акции «День добрых дел». Ребята помогли по хозяйству, приняли участие в уборке, а после устроили чаепитие.

Ученики гимназии № 6 навестили пенсионера, проживающего на улице Прожекторная в Солнечногорске. Школьники навели порядок в квартире Юрия Алексеевича. Хозяин, в свою очередь, поблагодарил ребят и рассказал о службе и преподавании на знаменитых Высших офицерских курсах «Выстрел».

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«Каждое образовательное учреждение готовило свою интересную программу в день акции. Но объединяет их одно — те самые добрые дела, которые школьники совершают от чистого сердца. Помощь нашим жителям почтенного возраста — очень важная и даже увлекательная часть всего дня. Ведь общаясь со старшим поколением ребята из первых уст узнают многие аспекты истории нашей страны», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Всего в акции, которая проходит в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева, приняли участие более пяти тысяч школьников Солнечногорска. В течение дня ребята приводили в порядок памятники и братские захоронения, высаживали молодые деревья на территории школ и в парках, навещали одиноких пенсионеров, а также бойцов спецоперации в Тимоновском госпитале. Завершится областная акция «День добрых дел» дворовыми играми и развлекательной программой для школьников.

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