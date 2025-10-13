Ученики гимназии № 2 в Балашихе сдали нормы ГТО

В гимназии № 2 имени Михаила Грачева в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха прошел прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», который собрал множество участников, стремящихся проверить свои физические возможности. В 2025 году более тысячи жителей муниципалитета уже прошли тестирование, что свидетельствует о растущем интересе к здоровому образу жизни и физической культуре.

Учащиеся гимназии проверили свои силы в различных дисциплинах, включая гибкость, координацию, скорость и выносливость. Каждый смог продемонстрировать умения и получить оценку своих физических возможностей.

Прием нормативов организовали при поддержке управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью, а также управления по образованию городского округа Балашиха.

Напомним, что для получения знака отличия ГТО необходимо пройти несколько этапов: зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, получить медицинское заключение о допуске к занятиям спортом и записаться на сдачу в удобное время. Важно отметить, что стать участником Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса может каждый желающий в возрасте от шести лет, что делает ГТО доступным для широкой аудитории.

Знак отличия ГТО не только является знаком признания физической подготовки, но и предоставляет дополнительные преимущества. Студенты, успешно сдавшие нормы ГТО, могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы, а также претендовать на повышенную академическую стипендию. Взрослые жители, выполнившие нормативы, имеют право на налоговый вычет, что также стимулирует участие в программе.