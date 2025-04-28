Ученики гимназии № 16 из Люберец победили на Всероссийской олимпиаде школьников

Дипломы заключительного этапа престижных всероссийских интеллектуальных соревнований получили 17 учеников гимназии «Интерес» из Люберец. Они стали лучшими по предмету «технология».

Призерами оказались ученики старших классов. Это Арсений Воронов, Николай Степанов, Анастасия Теремкова, Иван Степанов, Руслан Киселев, Егор Курлуков, Владислав Федоров, Александра Цыганова, Айлин Мамедова, Ксения Платонова; , Илья Смирнов, Глеб Криушин, Виктория Ларина и Егор Шаронов.

«Также 17 дипломов заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии в копилку Люберец принесли ученики гимназии № 16. Победителями стали: Андрей Холопов, Степан Воронов, Семен Клинов», — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что финалисты конкурса получат премию в 100 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, победители — по 500 тысяч рублей. Награду вручат по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.