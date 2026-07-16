Школьников Подмосковья приглаисли на олимпиаду по искусственному интеллекту

Ученики восьмых–одиннадцатых классов смогут продемонстрировать свои навыки в олимпиаде по искусственному интеллекту. Для участия потребуются базовые умения в программировании, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В этом году темой конкурса станет космос. Участники получат доступ к методическим материалам и онлайн-вебинарам для подготовки. Отборочный и основной этапы олимпиады пройдут в онлайн-формате, а финал — в очном.

Каждый участник получит электронный сертификат, финалисты — Кубок победителя и специальные призы от партнеров. Лучшие участники смогут использовать результаты для льготного поступления в российские вузы.

Зарегистрироваться на олимпиаду и попробовать свои силы можно до 20 сентября на сайте Всероссийской олимпиады по искусственному интеллекту.