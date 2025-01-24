Ученикам школы в Пушкино подарили книгу с автографом Александра Лукашенко

Школьники из Пушкинского округа написали письмо президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Они попросили его подарить им книгу о сегодняшней Республике с дарственной надписью главы государства. Желание подмосковных школьников исполнилось.

Письмо отправили ученики 5 «Д» класса образовательного комплекса № 2. Глава Белоруссии отреагировал на него. Книгу им привез посол Республики в России Александр Рогожник.

Ребята получили в подарок книгу Анатолия Клещука «Беларусь. Земля под белыми крылами». На ней Александр Лукашенко написал обращение к школьникам: «Узнавайте Беларусь, приезжайте в Беларусь! И дружите! Вместе мы сильнее!».

Теперь книга будет храниться в школьной библиотеке. Также ребятам подарили еще два издания: посвященных операции «Багратион», по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и о преступлениях фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

«Спасибо большое послу за то внимание, которое он уделил детям, нашей школе. И в целом, хочу отметить, что та позитивная атмосфера, которая была на встрече с ребятами, она четко соответствует той положительной атмосфере, которая возникает между нашими странами», — отметил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов.