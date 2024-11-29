Работу школьника из Ногинска признали лучшей на областной конференции

Учащийся Центра образования № 10 Богородского округа Константин Абдубеков занял первое место в секции «Охрана окружающей среды» на финальном этапе Областной конференции юных биологов и экологов. Он выступил с проектом «Комплексное исследование реки Шерна».

Работа Константина Абдубекова «Комплексное исследование реки Шерна» получила высокую оценку жюри на финальном этапе Областной конференции юных биологов и экологов. Он успешно прошел все отборочные этапы. Муниципальный проходил с 1 сентября по 16 октября. Отборочный региональный проводился заочно. Финальный этап в формате конференции был уже в очной форме и проходил на базе Государственного университета просвещения в Мытищах.

В финальной части было шесть номинаций: «Ботаника и экология растений», «Зоология и экология позвоночных беспозвоночных животных», «Экология здоровья человека и биобезопасность», «Биоэкология», «Охрана окружающей среды», «Переработка вторичного сырья». Конференция проводилась в форме защиты исследовательской работы и ответов по теме номинации.

Константин успешно справился с этой задачей, занял первое место и был награжден дипломом. А ученицы Центра образования № 5 Елизавета Царева и Арина Клевакина также достойно представили свой проект и заняли третье место в номинации «Экология здоровья человека и биобезопасность».

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