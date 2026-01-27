Ученик музыкальной школы Люберец победил на областном конкурсе

Учащийся детской музыкальной школы № 2 в Люберцах Андрей Трещев завоевал первое место на открытом областном конкурсе «Подмосковные вечера». Юный музыкант исполнил конкурсную программу на балалайке.

«Конкурс „Подмосковные вечера“ организован Министерством культуры и туризма Московской области, в нем приняли участие лучшие ученики музыкальных школ и школ искусств Подмосковья. Стать победителями и призерами таких конкурсов очень престижно. Поздравляю Андрея, его педагога Валерия Калинина и концертмейстера Елену Королеву с достойным результатом!», — сказала директор школы Татьяна Матвеева.

Также лауреатом третьей степени этого конкурса стал другой ученик школы Георгий Пискарев, который выступил на домре. Его подготовили преподаватель Надежда Малышкова и концертмейстер Дмитрий Зорин. Творческое соревнование юных музыкантов проходило 24 и 25 января.