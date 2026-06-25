Ученик из Волоколамска сдал ЕГЭ по истории на 100 баллов

Степан Полозов, ученик школы №3 из Волоколамска, сдал ЕГЭ по истории на максимальный балл. Интерес к этому предмету у него появился еще в пятом классе, а готовиться к экзамену он начал в десятом.

Преподаватель Степана, Антонина Волкова, начала готовить его и еще двоих ребят на внеурочных занятиях с десятого класса. Она считает, что главное — пробудить у ребят интерес к истории, а когда есть интерес, появляется и мотивация для достижения успехов.

Для успешной сдачи экзамена выпускникам, выбравшим историю, достаточно было решить 12 заданий. А вот чтобы получить 100 баллов, нужно было справиться еще с девятью заданиями повышенной сложности.

Самым сложным для Степана оказалось задание из первого блока, где необходимо было сопоставить портрет исторической личности с именем и деятельностью. В дополнительном же блоке юноша уверенно и развернуто описал вклад основоположника практической космонавтики академика Сергея Королева в дело освоения космоса.

Сейчас Степан готовится к дополнительным вступительным экзаменам. Он планирует поступать на юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и в Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. И 100 баллов на ЕГЭ по истории внушают ему уверенность в успешном поступлении.