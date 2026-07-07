Ученик из Солнечногорска набрал высший балл на ЕГЭ по английскому языку

В городском округе Солнечногорск ученик школы № 5 Егор Левитан показал выдающийся результат. Он набрал 100 баллов на Едином государственном экзамене по английскому языку.

Такой успех стал возможен благодаря таланту выпускника и профессионализму его учителя Татьяны Брыловой.

«Сегодня в активе Солнечногорска уже девять стобалльных результатов по ЕГЭ: по литературе, профильной математике, физике, биологии и английскому языку. Искренне горжусь нашими выпускниками, их педагогами и родителями. За каждым высоким баллом стоят талант, упорный труд и огромное желание добиваться поставленных целей», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

За высокие результаты на ЕГЭ выпускники и их учителя могут получить выплаты из местного бюджета. Школьник, набравший максимальный балл, получит 100 тысяч рублей, а педагог — 200 тысяч рублей за каждого стобалльного ученика.