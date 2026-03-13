Ученик из Орехово-Зуево стал призером международной олимпиады Innopolis Open

12 марта Александр Захаров, ученик школы «Росток» из городского округа Орехово-Зуево, занял призовое место на Международной олимпиаде Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект». Мероприятие проходило на базе Университета Иннополис в Казани, о чем сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

По итогам соревнований Александр был удостоен диплома третьей степени в своей номинации. 8 апреля его пригласили в составе делегации финалистов на встречу с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.

Олимпиада состояла из трех этапов: два отборочных тура прошли в онлайн-формате, а заключительный этап — в Университете Иннополис. Финалисты решали задачи, связанные с алгоритмами сортировки, BFS-алгоритмами, бинарным поиском, префиксными суммами и другими.

В пресс-службе отметили, что в этом году в олимпиаде приняли участие 902 школьника из 20 регионов России.