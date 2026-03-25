Учения в торговом центре: сотрудники МЧС проверили противопожарную безопасность

В городе Щелково на проспекте Пролетарском, дом 10, 25 марта в 11:00 сотрудники МЧС провели учения в одном из крупнейших торговых центров. Специалисты не только улучшили свои навыки тушения пожаров, но и проверили эффективность противопожарного оборудования в торговом центре «Щелково».

Пожарные сымитировали возгорание массажного кресла на втором этаже. Охранник, обнаружив задымление и запах гари, нажал на кнопку, которая сообщает о пожаре. После этого эскалатор остановился, лифты открылись на первом этаже, и включилось звуковое оповещение о возможном пожаре.

Посетители торгового центра эвакуировались самостоятельно, после чего пожарные приступили к поиску и ликвидации условного возгорания. На место прибыли три пожарные машины из Щелково и Фрязина.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Александр Беляев подчеркнул, что подобные учения помогают спасателям и пожарным лучше ориентироваться в местах массового скопления людей и напоминают администрации торговых центров о правилах поведения при пожаре.