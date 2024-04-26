Учения среди спасателей прошли в парке «Лосиный остров» в Балашихе | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 16:03 Учения среди спасателей прошли в парке «Лосиный остров» в Балашихе Пожарные учения прошли в нацпарке «Лосиный остров» в Балашихе Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

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Спасатели провели тренировку по тушению природного пожара в национальном парке «Лосиный остров». Тактико-специальные учения прошли в районе Алексеевского пруда в Балашихе.

Специалисты отрабатывали разные виды тушения: с забором воды из ближайших водоемов и подвозом специальных средств. В тренировке участвовали свыше 30 человек и 13 машин.

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На учения прибыли спасатели, полицейские, сотрудники национального парка «Лосиный остров», Мособлпожспаса, управления «Благоустройство-Балашиха», «Балашихинских коммунальных систем», представители центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, добровольной пожарной дружины и военизированной пожарной команды. Возгорание ликвидировали быстро, успешно отработав взаимодействие структурных подразделений.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль.

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