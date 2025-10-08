Учения служб экстренного реагирования провели в клинической больнице в Химках

На территории Химкинской клинической больницы специалисты отработали действия при массовом поступлении пострадавших. В совместных маневрах участвовали спасатели, медики и представители силовых структур.

В Химках состоялись масштабные межведомственные учения, направленные на отработку действий по ликвидации последствий террористического акта. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС России, Министерства здравоохранения Московской области, правоохранительных структур и местных экстренных служб.

На базе Химкинской клинической больницы был развернут аэромобильный госпиталь МЧС России. Здесь специалисты отработали практические навыки приема пострадавших, проведение медицинской сортировки и оказание необходимой помощи в условиях стационара при массовом поступлении людей из зоны чрезвычайной ситуации.

«Это важный опыт слаженной работы всех служб, который позволяет нам быть готовыми к самым сложным ситуациям», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Представители МЧС России выразили благодарность коллективу Химкинской клинической больницы за участие и предложили проводить подобные учения регулярно, организуя их в разных муниципалитетах Подмосковья.