Учения пожарных-спасателей прошли в котельной в Жуковском

В Жуковском на территории предприятия «Теплоцентраль» прошли командно-штабные учения. На них отработали порядок действий при чрезвычайной ситуации.

В учениях поучаствовали сотрудники органов управления городского звена МОСЧС, нештатные аварийно-спасательные формирования предприятия и глава городского округа Жуковский Борис Аубакиров.

Тренировка прошла на пожаровзрывоопасном объекте. По легенде отказали контрольно-измерительные приборы и автоматика, из-за чего погасло пламя горелки котла в водогрейной котельной, выбросился природный газ и образовалось облако газовоздушной смеси.

В связи с этим на объекте якобы произошел взрыв природного газа, а в зоне аварии находились пострадавшие.

«Учения прошли успешно, все задействованные в них службы сработали слажено и уложились в установленные нормативы», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».