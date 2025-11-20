Учения пожарных-добровольцев прошли в Мытищах
Учения пожарных-добровольцев прошли в поселке Вешки в Мытищах. Специалисты отработали сценарий с пожаром на открытой территории.
Заместитель начальника 18-го пожарно-спасательного отряда Евгений Никитин высоко оценил работу добровольцев, отметив, что подобные проверки проводятся не реже двух раз в год.
«Создание добровольной пожарной команды в поселке — это замечательная инициатива. Учения показали, что ребята обладают необходимыми знаниями и навыками, их действия были слаженными и профессиональными, что заслуживает высокой оценки», — отметил Евгений Никитин.
Главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Ананичев акцентировал внимание на том, что формирование добровольных пожарных организаций — одна из ключевых задач развития пожарной охраны. По его словам, скорость реагирования играет решающую роль.
«При ликвидации пожара время является критическим фактором, определяющим исход ситуации. В случае возгорания оперативное прибытие пожарных на место происшествия может существенно снизить ущерб и предотвратить катастрофические последствия», — поделился Сергей Ананичев.
Учения подтвердили высокий уровень готовности добровольной команды к любым экстренным ситуациям.