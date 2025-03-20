Учения по тушению лесных пожаров прошли в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе прошли командно-штабные учения по тушению лесных пожаров. В мероприятии были задействованы личный состав муниципального филиала ГАУ МО «Мособллес» и Звенигородского филиала ГАУ МО «Центрлесхоз», представители 19 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, ГО и ЧС администрации Наро-Фоминска.

Специалисты отработали приемы работы с противопожарной техникой, оборудованием и инвентарем, направленные на межведомственное взаимодействие.

Для всех провели инструктаж на лесопожарной станции третьего типа «Наро-Фоминск». Затем, по сценарию, поступило сообщение о возгорании в Нарском участковом лесничестве. Патрульные группы, пожарные автомобили и тракторы выдвинулись на указанное место. Общими силами удалось быстро локализовать пожар.