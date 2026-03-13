Учения по предупреждению последствий паводка прошли в Дубне

Паводок в Дубне по прогнозам может начаться в первой декаде апреля. Для предупреждения возможных последствий половодья в наукограде организовали крупномасштабные учения, проходившие в течение двух дней.

Тренировка прошла в частном секторе и СНТ в Левобережье. Ее целью была отработка алгоритма и слаженности действий на случай паводка — оповещения населения с помощью электросирен и автомобилей с громкоговорящими установками, эвакуации в пункты временного размещения, спасательных работ.

Во время учений был оперативно развернут пункт временного размещения в школе № 10, выставлены посты полиции, налажено патрулирование и информирование жителей. В тренировке приняли участие волонтеры «Молодой гвардии Единой России». Была задействована техника для тренировки по спасению на суше и на воде.

«Оценили подготовку всех единиц техники — катеров, квадроциклов, судна на воздушной подушке, вертолета», — рассказал заместитель главы Дубны Алексей Брызгалов.

Руководитель муниципалитета Максим Тихомиров отметил, что все службы сработали слаженно и оперативно, и поблагодарил участников тренировки за профессионализм.