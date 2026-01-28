Учения по пожарной безопасности провели для сотрудников АЗС в Балашихе

Профилактическое мероприятие для сотрудников автозаправочной станции «Нефтемагистраль» провели 28 января в пожарно-спасательной части номер 29. Учения были организованы отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Балашиха.

Специалисты МЧС рассказали участникам правила эксплуатации печного отопления, обогревательных приборов и электронагревательного оборудования в осенне-зимний период для предотвращения пожаров.

«Мы напоминаем, что регулярная проверка технического оборудования и соблюдение основных рекомендаций по использованию нагревательных элементов значительно снизят вероятность возникновения пожаров», — подчеркнул начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Балашихе Сергей Максимов.

Особое внимание уделили практической отработке действий в чрезвычайных ситуациях. Сотрудники АЗС попробовали самостоятельно применить первичные средства пожаротушения.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе и являются частью комплексной программы профилактики пожаров и чрезвычайных ситуаций, реализуемой подразделениями МЧС России.