Учения по ликвидации лесных пожаров прошли в Богородском округе | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 16:23 Учения по ликвидации лесных пожаров прошли в Богородском округе Комитет лесного хозяйства Московской области

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Обширные тактико-специальные учения с органами управления, силами и средствами Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошли на территории Богородского городского округа. Они проводятся ежегодно для отработки взаимодействия различных служб и ведомств.

Заместитель председателя правительства Московской области, министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов рассказал, что в учениях задействовали 18 специалистов лесного хозяйства и 10 единиц спецтехники.

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«Наши лесничие и пожарные показали хорошую выучку и слаженность действий», — добавил Мурашов.

Кроме того, сотрудники Комлесхоза продемонстрировали работу автоматизированной системы видеомониторинга лесных пожаров. Подмосковье один из первых регионов, где она была запущена.

«Мы постепенно наращиваем функционал системы, модернизируем, внедряем искусственный интеллект, и расширяем сеть видеокамер», — рассказал председатель Комлесхоза Евгений Агулов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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