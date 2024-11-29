Учения по ликвидации ЧС провели для спасателей в Химках

Работники пожарно-спасательного гарнизона и инспекторы государственного пожарного надзора в Химках организовали масштабные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации. Специалисты отработали аварийный сценарий на территории спортивного центра «Арена Химки».

Участниками масштабных плановых учений стали более 50 человек.

По легенде, возгорание произошло в медкабинете под трибуной В. Спасатели отнеслись к делу серьезно. Первым делом проверили технические средства. Затем специалистам пришлось пробираться к очагу возгорания сквозь густые клубы дыма, вооружившись мощными фонарями и пожарными рукавами. Огонь удалось успешно«потушили».

«На каждый такой объект у нас заранее есть план тушения пожара, который мы отрабатываем. В целом, мы готовы к экстремальной ситуации в случае ЧС на этом объекте», — отметил начальник химкинского пожарно-спасательного гарнизона Владимир Костоусов.

Подобные учения в Химках проводят регулярно. Спасатели отрабатывают сценарии ликвидации чрезвычайных ситуаций на социальных объектах и в местах массового скопления людей. Также дважды в год в округе проходит единый день эвакуации.

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