Учения по ликвидации аварий на газопроводе провели в Мытищах

Сотрудники «Мособлгаза» провели учения на улице Коминтрена в Мытищах. Газовики смоделировали ситуацию с прорывом трубы на проезжей части.

Спасатели аварийно-спасательного формирования МКУ «Центр ГЗ Мытищи» отработали навыки работы в аварийной ситуации. Сценарий смоделированного прорыва предусматривал, что газ продолжает поступать в квартиры.

Такие учения особенно важно проводить перед отопительным сезоном. Это необходимо, чтобы оперативно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций и устранять последствия аварий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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