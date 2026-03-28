Учения по эвакуации прошли в школах Истры

Более 19 тысяч обучающихся приняли участие в плановых тренировках по эвакуации, которые прошли во всех школах городского округа Истра. На 83 объектах образования муниципалитета учебная эвакуация проводится ежеквартально.

Учения были максимально приближены к реальности: отрабатывался сценарий условного пожара в местах массового пребывания детей. По сигналу тревоги здания покинули ученики, педагоги и технический персонал. Мониторинг показал, что нормативы времени на выход соблюдены: дети под руководством учителей действовали без паники.

В учениях были задействованы силы Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного казенного учреждения Московской области «Мособлпожспас» и добровольцы. Специалисты оценили скорость реакции администрации школ и провели противопожарный ликбез. Участникам напомнили правила пользования огнетушителями, расположение запасных выходов и внутренних пожарных кранов.

Такие массовые учения формируют у детей навыки безопасного поведения в экстремальных ситуациях.