Учения по эвакуации из образовательных учреждений прошли в Химках

В Химках провели областную учебную эвакуацию. Сотрудники спецслужб регулярно проводят инструктажи на противопожарную тему и занятия по применению первичных средств пожаротушения.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы совместно с представителями «ХимСпаса» провели серию учебных тренировок по эвакуации в образовательных учреждениях, торговых центрах и иных местах массового пребывания людей.

Специалисты не только отработали действия на случай чрезвычайной ситуации, но и разъяснили гражданам ключевые правила пожарной безопасности и алгоритмы поведения при возгорании.

Одной из площадок стал торговый центр «Новые Химки», где был смоделирован пожар на первом этаже. По сигналу тревоги персонал и посетители оперативно покинули здание, после чего условное возгорание было ликвидировано расчетом пожарных.

«Надеемся, что жители не столкнутся с ЧС, но они должны знать, как себя вести: что делать, что сказать пожарным. Во время паники люди теряются, поэтому такие тренировки помогают повысить осведомленность граждан в вопросе их собственной безопасности», — подчеркнул заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы в Химках Николай Григорьев.

Подобные профилактические мероприятия проводятся в городском округе ежеквартально.