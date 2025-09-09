Учения по антитеррористической безопасности проведут в школах Серпухова

В Серпухове прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время встречи обсудили обеспечение безопасности в школах, подготовку к отопительному сезону, итоги летнего купального сезона и планы на зимний период.

На заседании приняли решение проводить антитеррористические учения не реже одного раза в квартал. Мероприятия организуют совместно с сотрудниками МВД и МЧС. Меры позволят отработать действия в условиях, приближенных к реальным.

Участники совещания также обсудили готовность 70 теплоснабжающих организаций — как частных, так и ведомственных котельных — к безопасной и бесперебойной работе. Утвержден график, по которому будут получены паспорта готовности.

Новые информационные табло установят на побережьях водоемов, которые будут предупреждать о том, что купание у зон отдыха запрещено. В округе уже начата подготовка к проведению нового летнего купального сезона в 2026 году. Параллельно продолжается подготовка объектов и сил для обеспечения безопасности людей на водоемах в осенне-зимний период.

«Все оперативные службы Серпухова поддерживаются в постоянной готовности для незамедлительного реагирования на любые чрезвычайные ситуации», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.