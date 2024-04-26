Учения перед пожароопасным сезоном провели в Подмосковье | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 19:37 Учения перед пожароопасным сезоном провели в Подмосковье ГКУ МО "Мособлпожспас"

Читать 360 в

Масштабные тактико-специальные учения прошли на территории Богородского городского округа. Они направлены на проверку готовности Подмосковья к пожароопасному сезону.

Более 200 человек и свыше 30 единиц техники, включая авиацию, представили силы и средства различных служб и ведомств Московской области, таких как МЧС России, Московская областная противопожарно-спасательная служба, Жуковский авиационный центр и другие.

Реклама

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов, отметил, что работа подразделений противопожарно-спасательной службы носит комплексный характер: от предотвращения природных пожаров до их тушения. На тактико-специальных учениях задействовали различные технические средства и авиацию для успешного выполнения поставленных задач.

Действия по оповещению, защите жилых районов и эвакуации граждан с опасных участков успешно отработали в ходе учений. Зрители имели возможность наблюдать за мониторингом, проводимым пешими и конными патрулями, автомобильной техникой, беспилотными летательными аппаратами и другими видами оборудования.

Кроме того, показали действия добровольных пожарных и волонтеров по тушению травы. Росгвардия и сотрудники МВД продемонстрировали способы обеспечения общественного порядка в условиях чрезвычайной ситуации, включая организацию эвакуации и защиту имущества граждан.

Благодаря оперативной помощи электриков из ПАО «Россети» и Мособлгазу, пожарно-спасательные подразделения могли провести отключение электросетей в установленном порядке.

После окончания учений прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню пожарной охраны России, который будет отмечаться 30 апреля. В его рамках состоялось награждение пожарных и спасателей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья переведут на цифровой контроль.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».