Учения для спасателей прошли в Подольске

Тренировку действий при чрезвычайной ситуации провели в Подольске. Специалисты отработали навыки поведения при дорожно-транспортном происшествии.

По легенде дорожная авария произошла за местной станцией. В машине зажало людей.

Участниками учений стали сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса», скорой медицинской помощи и полиции. Они действовали по инструкции.

Время прибытия составило не более 10 минут. Такие учения проходят раз в квартал.

На таких учениях не только вырабатывают выдержку, но и улучшают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях.