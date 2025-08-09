Учения для спасателей прошли в Подольске

Тренировку действий при чрезвычайной ситуации провели в Подольске. Специалисты отработали навыки поведения при дорожно-транспортном происшествии.
По легенде дорожная авария произошла за местной станцией. В машине зажало людей.
Участниками учений стали сотрудники МЧС и «Мособлпожспаса», скорой медицинской помощи и полиции. Они действовали по инструкции.
Время прибытия составило не более 10 минут. Такие учения проходят раз в квартал.
На таких учениях не только вырабатывают выдержку, но и улучшают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях.
Ранее мы рассказывали о том, что второй класс пожарной опасности установился в Подмосковье до 9 августа. При этом первый класс будет действовать в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах.
