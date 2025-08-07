Второй класс пожарной опасности установится в Подмосковье до 9 августа

Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 6 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в региональном Комлесхозе, 7 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском, Подольском и Талдомском лесничествах ожидается первый. Он также сохранится в Московской области 8 августа.

В субботу, 9 августа, в Подмосковье спрогнозировали второй класс пожарной опасности, а первый будет в Дмитровском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В этот период температура в Подмосковье будет подниматься до 20 градусов днем и опускаться до 11 ночью. Ожидается переменная облачность, местами возможны дожди.