Учебный год в колледже «Подмосковье» начался с награждения студентов и педагогов

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний и началу нового учебного года, прошла в колледже «Подмосковье». Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Церемонию начали с поднятия флага и исполнения гимна России. Первокурсников приветствовали педагоги, будущие работодатели, участники СВО и активисты «Движения первых».

Студенты и педагоги, показавшие успехи, получили грамоты и благодарственные письма. Затем прозвучало поздравление министра просвещения Сергея Кравцова и директора департамента государственной политики в сфере СПО Виктора Неумывакина.

Вновь прибывшие студенты познакомились с колледжем, преподавателями и своими однокурсниками. Узнали о правилах учебного заведения, его особенностях и традициях.

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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